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Фабио Капелло: Футболисты должны понять, насколько им повезло, и помочь окружающим

Италия
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Итальянский тренер прокомментировал возможность снижения зарплат игрокам

Фабио Капелло: Футболисты должны понять, насколько им повезло, и помочь окружающим
Новина українською

Экс-наставник "Милана" и мадридского "Реала" Фабио Капелло поделился мыслями насчет сокращения зарплат футболистам на период пандемии коронавируса.

"Во многих странах ведутся серьезные споры о том, должны ли футболисты соглашаться на сокращение зарплат.

Я не уверен насчет сокращения зарплат, потому что это затрагивает и клубы, но я уверен, что топовые профессиональные футболисты, которые сейчас зарабатывают так много, должны понять, насколько им повезло, и оказать поддержку окружающим в это ужасное время.

Дело не только в деньгах. Речь о том, чтобы тратить свое время, извлекать пользу из своего статуса знаменитости и быть активным членом общества", – рассказал Фабио Капелло.

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В статье: Фабио Капелло коронавирус
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Источник:
Laureus
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