Мартинес: Всякие умники постоянно стараются критиковать Лукаку, но у Ромелу выдающиеся навыки

Главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал игру нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

"Всякие умники постоянно стараются подчеркнуть, чего игроку не хватает или чего он не делает. При этом у каких-то футболистов отмечается только хорошее, у каких-то – наоборот.

Лукаку попал во вторую категорию, уйдя из "Челси". Он провел два феноменальных сезона в "Эвертоне", но как только он оттуда ушел, все стали отмечать, когда Ромелу не забил, и плохо отзываться о таких выступлениях.

Меня это поразило, поскольку у Ромелу есть выдающиеся навыки. Он бомбардир, его нельзя оценивать по другим критериям. Иначе можно говорить, что Марадона не вступал в отбор, плохо играл в защите при стандартных положениях, не использовал правую ногу.

Но никто не станет говорить о том, сколько раз Марадона использовал правую ногу. Ромелу – бомбардир, это его работа, и с ней он справляется лучше всего", – рассказал Роберто Мартинес.