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Манчини: Как для тренера сборной, то для меня будет лучше, если этот сезон не возобновится

Италия
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Итальянский наставник поделился мыслями насчет возобновления сезона

Манчини: Как для тренера сборной, то для меня будет лучше, если этот сезон не возобновится
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможное возобновление текущего сезона в Серии А.

"Как главный тренер сборной я мог бы сказать, что для меня будет лучше, если этот сезон не возобновится. Если футболисты отыграют так много матчей подряд в течение лета, они лишатся перерыва и могут стать более восприимчивым к травмам.

Однако я знаю, что мои игроки не могут дождаться возвращения на поле, поэтому надеюсь, что мы сможем сделать это как можно скорее.

У сборной будет плотный сентябрь с Лигой Наций и отборочными матчами к ЧМ-2022. Будет непросто, и нам, возможно, придется пригласить в команду больше, чем 23-24 игрока по стандарту.

Я надеюсь, что команда сможет продолжить играть на том же уровне, который любят болельщики, и, конечно же, побеждать", – поделился Роберто Манчини.

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В статье: Роберто Манчини Национальная сборная Италии
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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