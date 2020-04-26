Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчини: Как для тренера сборной, то для меня будет лучше, если этот сезон не возобновится
Итальянский наставник поделился мыслями насчет возобновления сезона
Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможное возобновление текущего сезона в Серии А.
"Как главный тренер сборной я мог бы сказать, что для меня будет лучше, если этот сезон не возобновится. Если футболисты отыграют так много матчей подряд в течение лета, они лишатся перерыва и могут стать более восприимчивым к травмам.
Однако я знаю, что мои игроки не могут дождаться возвращения на поле, поэтому надеюсь, что мы сможем сделать это как можно скорее.
У сборной будет плотный сентябрь с Лигой Наций и отборочными матчами к ЧМ-2022. Будет непросто, и нам, возможно, придется пригласить в команду больше, чем 23-24 игрока по стандарту.
Я надеюсь, что команда сможет продолжить играть на том же уровне, который любят болельщики, и, конечно же, побеждать", – поделился Роберто Манчини.