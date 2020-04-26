Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алехандро Гомес: Мы вместе сделали Аталанту большим клубом
Капитан "бергамасков" рассказал о прогрессе коллектива
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес отметил роль Джан Пьеро Гасперини в прогрессе команды.
"Когда я был молод, я мечтал присоединиться к большому клубу. Но в какой-то момент я понял, что уже нахожусь в нём. Вместе с партнерами и тренером нам удалось сделать "Аталанту" большим клубом.
Все изменил Гасперини. За сезон до его прихода мы не могли выиграть 14-15 матчей подряд, и это не было катастрофой. Но потом пришел он и после поражения в товарищеском матче он был в настоящем бешенстве. Это изменило наш менталитет.
Мы больше не думали о том, что надо набрать 40 очков, а потом расслабиться. Мы все время ставили перед собой все более высокие цели и не останавливаемся на достигнутом", – цитирует Гомеса DAZN.
На момент остановки Серии А "Аталанта" шла на 4-й позиции в Серии А, а также гарантировала себе участие в 1/4 финала Лиги Чемпионов.