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Алехандро Гомес: Мы вместе сделали Аталанту большим клубом

Италия
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Капитан "бергамасков" рассказал о прогрессе коллектива

Алехандро Гомес: Мы вместе сделали Аталанту большим клубом
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Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес отметил роль Джан Пьеро Гасперини в прогрессе команды.

"Когда я был молод, я мечтал присоединиться к большому клубу. Но в какой-то момент я понял, что уже нахожусь в нём. Вместе с партнерами и тренером нам удалось сделать "Аталанту" большим клубом.

Все изменил Гасперини. За сезон до его прихода мы не могли выиграть 14-15 матчей подряд, и это не было катастрофой. Но потом пришел он и после поражения в товарищеском матче он был в настоящем бешенстве. Это изменило наш менталитет.

Мы больше не думали о том, что надо набрать 40 очков, а потом расслабиться. Мы все время ставили перед собой все более высокие цели и не останавливаемся на достигнутом", – цитирует Гомеса DAZN.

На момент остановки Серии А "Аталанта" шла на 4-й позиции в Серии А, а также гарантировала себе участие в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес
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