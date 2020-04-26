Алехандро Гомес: Мы вместе сделали Аталанту большим клубом

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес отметил роль Джан Пьеро Гасперини в прогрессе команды.

"Когда я был молод, я мечтал присоединиться к большому клубу. Но в какой-то момент я понял, что уже нахожусь в нём. Вместе с партнерами и тренером нам удалось сделать "Аталанту" большим клубом.

Все изменил Гасперини. За сезон до его прихода мы не могли выиграть 14-15 матчей подряд, и это не было катастрофой. Но потом пришел он и после поражения в товарищеском матче он был в настоящем бешенстве. Это изменило наш менталитет.

Мы больше не думали о том, что надо набрать 40 очков, а потом расслабиться. Мы все время ставили перед собой все более высокие цели и не останавливаемся на достигнутом", – цитирует Гомеса DAZN.