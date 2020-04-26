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В Италии с 4 мая возобновят индивидуальные тренировки

Италия
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А вот общих занятий может не быть до 18 числа

В Италии с 4 мая возобновят индивидуальные тренировки
Новина українською

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что с 4 мая карантинные меры, введенные из-за коронавируса, будут ослаблены, но школы не откроются до сентября. Также до января 2021 года зрители на стадионы, вряд ли будут допущены.

"Мы работаем над тем, чтобы большая часть бизнеса страны, от производства до строительства, была открыта с 4 мая. Мы больше не можем продлевать режим изоляции, так как рискуем сокрушить социально-экономическую структуру страны. Мы объявим детали нового плана не позднее начала следующей недели", — цитирует Конте Football Italia.

Премьер-министр отметил, что рестораны и бары не будут открыты с 4 мая. Зрителей на стадионах до января 2021 года, скорее всего, также не будет.

Ожидается, что с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки. Но есть предложение, чтобы в группах спортсмены начали работать не раньше 18 мая. Таким образом возобновление сезона, которое планировалось на 31 мая, может быть отложено.

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В статье: коронавирус
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