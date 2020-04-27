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Министр спорта Италии: Я не уверен, что Серия А возобновится
Грустное заявление
Министр итальянского спорта Винченцо Спадафора предупреждает фанатов: нет никакой уверенности, что сезон Серии А возобновится даже после начала групповых тренировок 18 мая. Цитирует Спадафору Football Italia.
"На нас оказывают давление. Возобновление тренировок в командных видах спорта с 18 мая? Это произойдет только в том случае, если спортсменам будет гарантирована безопасность. Я не хочу ускорять или замедлять процесс, но есть протокол, к тому же, он еще будет корректироваться. Когда мы согласуем документ, то решим, стоит ли возобновлять футбол в стране".
"Отмечу, что сейчас мы действительно не склонны к досрочному завершению сезона в Серии А, подобные решения приняли в Нидерландах и Бельгии. Тем не менее, я не уверен, что Серия А точно возобновится. Нужно заслужить эту возможность правильным отношением".