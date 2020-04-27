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Игуаин не покинет Ювентус
Об этом рассказал его отец
Хорхе Игуаин, отец форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, прокомментировал информацию, что его сын хочет покинуть туринский клуб.
"Всё, что СМИ написали о Гонсало, не соответствует действительности. Могу только сказать, что он останется в "Ювентусе", поскольку его соглашение с клубом рассчитано ещё на полтора года. Он уважает контракт.
Через 18 месяцев Гонсало решит, что делать, потому что он будет хозяином своей судьбы. Могу гарантировать, что в его голове нет никакого желания уходить из "Ювентуса", где его очень любят болельщики", — приводит слова Хорхе Lmnequen.
В нынешнем сезоне Игуаин принял участие в 34 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. 32-летний нападающий записал в свой актив 8 голов и 8 результативных передач.