  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Игуаин не покинет Ювентус
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игуаин не покинет Ювентус

Италия
(1 голосов)

Об этом рассказал его отец

Игуаин не покинет Ювентус
Новина українською

Хорхе Игуаин, отец форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, прокомментировал информацию, что его сын хочет покинуть туринский клуб.

"Всё, что СМИ написали о Гонсало, не соответствует действительности. Могу только сказать, что он останется в "Ювентусе", поскольку его соглашение с клубом рассчитано ещё на полтора года. Он уважает контракт.

Через 18 месяцев Гонсало решит, что делать, потому что он будет хозяином своей судьбы. Могу гарантировать, что в его голове нет никакого желания уходить из "Ювентуса", где его очень любят болельщики", — приводит слова Хорхе Lmnequen.

В нынешнем сезоне Игуаин принял участие в 34 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. 32-летний нападающий записал в свой актив 8 голов и 8 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...