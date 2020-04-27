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Президент Лацио согласен провести чемпионский матч с Ювентусом

Италия
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Но возобновление сезона - первоочередный план

Президент Лацио согласен провести чемпионский матч с Ювентусом
UA-Футбол
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Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал возможность досрочного завершения сезона.

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"Мы рискуем перевернуть систему вверх дном, если досрочно завершим сезон. Многие клубы выступают против подобного решения. В некотором роде, завершение сезона будет выгодным для меня - "Лацио" попадет в ЛЧ, а я сэкономлю на выплате зарплат. Но я думаю о всей системе в целом, потому против этого.

Чемпионский матч с "Ювентусом"? Я согласился бы с таким предложением. Мы уже дважды за сезон обыгрывали их. Но я не понимаю, почему "Интер", который отстает на восемь очков от нас, должен участвовать в этом", - приводит слова Лотито La Repubblica.

Отметим, что отрыв "Лацио" от "Юве" составляет один пункт.

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В статье: Ювентус (Турин) Клаудио Лотито Лацио (Рим)
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