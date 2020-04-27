Италия
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Очередной вариант для Кавани: Уругваец может подписать контракт с Интером
Куда его сейчас только не отправляют
Эдинсон Кавани, у которого контракт с "ПСЖ" заканчивается летом, желанная цель для многих команд. Правда передавалось, что есть вариант, при котором он не покинет Париж.
Как бы там ни было, сейчас в переговоры с ним готовы вступить многие гранды. Одним из таких, по сообщениям Gazzetta dello Sport, может стать "Интер".
Агент уругвайца готов вступить в переговоры с итальянской стороны. В Милане он может заменить Алексиса Санчеса, который вернется в "МЮ".
Ранее была информация, что Европу покидать Кавани не намерен.
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