Роналду завтра вернется в Италию - его ждет две недели карантина

Криштиану Роналду, который больше месяца пробыл в Португалии, завтра вернется в Италию. Об этом информирует Record.

Завтра ожидается, что он прилетит в Турин. После этого, по закону страны, он обязан будет провести две недели на карантине.

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Более того, ожидается, что в ближайшее время в расположение "Ювентуса" вернутся все иностранцы, которые ранее покинули страну. Совсем скоро они приступят к тренировкам.

Роналду покинул территорию Италии в начале марта.