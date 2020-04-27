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Роналду завтра вернется в Италию - его ждет две недели карантина

Италия
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Чемпион Италии будет встречать свою главную звезду

Роналду завтра вернется в Италию - его ждет две недели карантина
UA-Футбол
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Криштиану Роналду, который больше месяца пробыл в Португалии, завтра вернется в Италию. Об этом информирует Record.

Завтра ожидается, что он прилетит в Турин. После этого, по закону страны, он обязан будет провести две недели на карантине.

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Более того, ожидается, что в ближайшее время в расположение "Ювентуса" вернутся все иностранцы, которые ранее покинули страну. Совсем скоро они приступят к тренировкам.

Роналду покинул территорию Италии в начале марта.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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