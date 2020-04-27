Италия
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Роналду завтра вернется в Италию - его ждет две недели карантина
Чемпион Италии будет встречать свою главную звезду
Криштиану Роналду, который больше месяца пробыл в Португалии, завтра вернется в Италию. Об этом информирует Record.
Завтра ожидается, что он прилетит в Турин. После этого, по закону страны, он обязан будет провести две недели на карантине.
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Более того, ожидается, что в ближайшее время в расположение "Ювентуса" вернутся все иностранцы, которые ранее покинули страну. Совсем скоро они приступят к тренировкам.
Роналду покинул территорию Италии в начале марта.
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