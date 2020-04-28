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Известна крайняя дата, когда чемпионат Италии может быть продолжен – после нее розыгрыш завершат досрочно

Италия
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Известна крайняя дата, когда чемпионат Италии может быть продолжен – после нее розыгрыш завершат досрочно
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Руководство Серии А определило крайнюю дату возобновления сезона. По информации издания ANSA, игрокам нужен месяц на восстановление формы. Итальянские СМИ отмечают, что тренировки начнутся 18 мая.

Тем не менее, как сообщают источники издания в министерстве спорта Италии, точного решения по дате начала тренировок еще нет. Но крайняя дата возобновления чемпионата уже известна – это 14 июня. Серия А может подать в суд на правительство страны, если меры ограничения не позволят ей возобновить сезон.

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Если к середине следующего месяца чемпионат страны не продолжат, то розыгрыш будет завершен досрочно. Также лига всерьез опасается, что не получит последнюю часть платежа за телеправа, которая должна поступить 1 мая.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии коронавирус
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Источник:
ANSA

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