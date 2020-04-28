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Маркизио: Говорил Погба, что переход в МЮ - большая ошибка

Италия
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Но у француза будет шанс вернуться

Маркизио: Говорил Погба, что переход в МЮ - большая ошибка
UA-Футбол
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Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио высказал свое мнение, касательно ухода Поля Погба в "МЮ".

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"В прошлом году встретился с ним на одном частном мероприятии. Я сказал правду, что его переход в "МЮ" - большая ошибка. Ему следовало было оставаться в Турине.

Сейчас ситуация совсем другая. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся. Он хорошо знает лигу и действительно сумеет укрепить "Ювентус", - приводит слова итальянца Sport Media.

Ранее сообщалось, что в подписании Погба заинтересовался "Интер".

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В статье: Клаудио Маркизио Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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