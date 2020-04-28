Италия
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Флоренци: Только Манолас не верил, что мы отыграемся в матче с Барселоной, а потом забил решающий гол
Вот такая вот судьба
Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци признался, что только один игрок команды Ди Франческо не верил, что они отыграются с "Барселоной" в 2018-м.
"После поражения 1:4 в первом матче, мы не чувствовали, что все пропало. Это было очень странно. Только один наш игрок не верил, что мы отыграемся - Манолас.
Именно он был единственным, а в самом матче он забил решающий гол", - заявил Флоренци во время Instagram Live.
Напомним, что тогда "Рома" разгромила "Барселону" 3:0 и вышла в полуфинал, где проиграла "Ливерпулю".
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