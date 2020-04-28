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Флоренци: Только Манолас не верил, что мы отыграемся в матче с Барселоной, а потом забил решающий гол

Италия
(1 голосов)

Вот такая вот судьба

Флоренци: Только Манолас не верил, что мы отыграемся в матче с Барселоной, а потом забил решающий гол
UA-Футбол
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Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци признался, что только один игрок команды Ди Франческо не верил, что они отыграются с "Барселоной" в 2018-м.

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"После поражения 1:4 в первом матче, мы не чувствовали, что все пропало. Это было очень странно. Только один наш игрок не верил, что мы отыграемся - Манолас.

Именно он был единственным, а в самом матче он забил решающий гол", - заявил Флоренци во время Instagram Live.

Напомним, что тогда "Рома" разгромила "Барселону" 3:0 и вышла в полуфинал, где проиграла "Ливерпулю".

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В статье: Костас Манолас Барселона Рома (Рим) Алессандро Флоренци
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