Флоренци: Только Манолас не верил, что мы отыграемся в матче с Барселоной, а потом забил решающий гол

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци признался, что только один игрок команды Ди Франческо не верил, что они отыграются с "Барселоной" в 2018-м.

"После поражения 1:4 в первом матче, мы не чувствовали, что все пропало. Это было очень странно. Только один наш игрок не верил, что мы отыграемся - Манолас.

Именно он был единственным, а в самом матче он забил решающий гол", - заявил Флоренци во время Instagram Live.

Напомним, что тогда "Рома" разгромила "Барселону" 3:0 и вышла в полуфинал, где проиграла "Ливерпулю".