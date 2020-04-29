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Дибала в четвертый раз сдал тест на COVID-19 – результат вновь положительный

Италия
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Пауло никак не избавится от инфекции

Дибала в четвертый раз сдал тест на COVID-19 – результат вновь положительный
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Аргентинский футболист "Ювентуса" Пауло Дибала в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус, как сообщает испанская телевизионная программа El Chiringuito.

По данным источника, игрок "бьянконери" в четвертый раз за последние шесть недель сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Напомним, в конце марта Дибала объявил, что у него самого и девушки Орианы Сабатини был обнаружен COVID-19.

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Как отмечает El Chiringuito, Пауло придется пройти более интенсивное лечение, но перед этим медики хотят понять, вырабатывает ли организм Дибалы антитела. Источник добавляет, что вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло сдавал тест трижды – в первый раз он оказался положительным, во второй отрицательным, а в третий – вновь положительным.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Марко Спортьелло коронавирус
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Источник:
AS

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