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По стопам французов? Серию А могут завершить досрочно, Бундеслига рискует не вернуться 9 мая

Италия
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Новости с Апеннин и Германии

По стопам французов? Серию А могут завершить досрочно, Бундеслига рискует не вернуться 9 мая
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора дал новый комментарий на канале La7. Цитирует чиновника Football Italia.

"Возобновление тренировок не означает возобновление сезона. Все менее вероятно, что футбол в Италии вернется. Большинство представителей власти могут попросить меня завершить сезон, чтобы адекватно подготовиться к следующему. Франция не будет последней страной, где завершат турнир".

В то же время, в Германии увеличилось количество зараженных после снятия некоторых карантинных ограничений. Ранее сообщалось, что Бундеслига вернется уже 9 мая, но из-за новой волны коронавируса чемпионат, скорее всего, не будет возобновлен в начале следующего месяца – об этом сообщает Bild.

Читайте такжеБорис Тащи: Надеемся, что сезон в Германии возобновится 9 или, максимум, 16 мая
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В статье: Бундеслига Серия А Чемпионат Италии Чемпионат Германии коронавирус Винченцо Спадафора
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Источник:
Football Italia

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