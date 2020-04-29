По стопам французов? Серию А могут завершить досрочно, Бундеслига рискует не вернуться 9 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора дал новый комментарий на канале La7. Цитирует чиновника Football Italia.

"Возобновление тренировок не означает возобновление сезона. Все менее вероятно, что футбол в Италии вернется. Большинство представителей власти могут попросить меня завершить сезон, чтобы адекватно подготовиться к следующему. Франция не будет последней страной, где завершат турнир".

В то же время, в Германии увеличилось количество зараженных после снятия некоторых карантинных ограничений. Ранее сообщалось, что Бундеслига вернется уже 9 мая, но из-за новой волны коронавируса чемпионат, скорее всего, не будет возобновлен в начале следующего месяца – об этом сообщает Bild.