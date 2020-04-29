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Милан собирается продать Рейну в летнее трансферное окно

Италия
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Сейчас он в аренде в Астон Вилле

Милан собирается продать Рейну в летнее трансферное окно
Новина українською

"Милан" планирует продать вратаря Пепе Рейну, пишет Calciomercato.

По информации источника, "россонери" хотят отпустить 37-летнего голкипера и разгрузить зарплатную ведомость. По контракту с "Миланом" Рейна зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Сезон-2019/20 испанец проводит в "Астон Вилле" на правах аренды. Ранее он заявил, что планирует доработать контракт с "Миланом", действующий до конца июня 2021 года, а после этого завершить карьеру футболиста.

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В статье: Пепе Рейна Милан Милан (Италия)
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