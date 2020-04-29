  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фонсеке нужен защитник Байера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсеке нужен защитник Байера

Италия
(1 голосов)

Паулу ищет замену для Александра Коларова

Фонсеке нужен защитник Байера
Новина українською

По информации Sky Italy, защитник "Байера" Венделл попал в сферу интересов "Ромы". Римский клуб хочет найти замену своему фулбеку Александру Коларову, поэтому "волки" решили обратить внимание на 26-летнего бразильца.

Напомним, что действующий контракт Венделла с "фармацевтами" рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 2 голевые передачи в 19 матчах Бундеслиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Рома (Рим) Паулу Фонсека Венделл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...