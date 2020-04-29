Италия
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Фонсеке нужен защитник Байера
Паулу ищет замену для Александра Коларова
По информации Sky Italy, защитник "Байера" Венделл попал в сферу интересов "Ромы". Римский клуб хочет найти замену своему фулбеку Александру Коларову, поэтому "волки" решили обратить внимание на 26-летнего бразильца.
Напомним, что действующий контракт Венделла с "фармацевтами" рассчитан до лета 2021 года.
В текущем сезоне на счету бразильца 2 голевые передачи в 19 матчах Бундеслиги.
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