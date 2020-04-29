Фонсеке нужен защитник Байера

По информации Sky Italy, защитник "Байера" Венделл попал в сферу интересов "Ромы". Римский клуб хочет найти замену своему фулбеку Александру Коларову, поэтому "волки" решили обратить внимание на 26-летнего бразильца.

Напомним, что действующий контракт Венделла с "фармацевтами" рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 2 голевые передачи в 19 матчах Бундеслиги.