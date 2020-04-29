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Филиппо Индзаги: Чемпионаты нужно доиграть, иначе некоторые клубы исчезнут

Италия
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Филиппо подчеркнул важность сезона

Филиппо Индзаги: Чемпионаты нужно доиграть, иначе некоторые клубы исчезнут
Новина українською

Главный тренер "Беневенто" Филиппо Индзаги поделился мнением относительно досрочного завершения чемпионатов в связи с пандемией коронавируса:

"Сейчас говорить о футболе сложно. Мы все сделали шаг назад ради нашего здоровья, что является главным приоритетом.

К тому времени, когда все закончится, мы хотим начать играть снова – это будет правильно. Все хотят закончить то, что начали восемь месяцев назад, и чемпионат должен быть завершен.

Это было бы лучшим решением, чтобы избежать недоразумений. Мы готовы играть в июне, июле и августе. Мы хотим закончить этот чемпионат, любое другое решение пойдет во вред. Иначе мы будем судиться, некоторые клубы исчезнут, а футбол рискует потерять два года, а не два месяца".

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В статье: Филиппо Индзаги Беневенто
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