Италия
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Милан хочет подписать 21-летнего форварда Лилля
На игрока претендует Интер
Форвард "Лилля" Виктор Осимхен входит в сферу интересов "Милана", пишут итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "Интер".
По данным Corriere dello Sport, ранее игрок уже мог перейти в "Милан" в период выступлений за "Шарлеруа".
21-летний Виктор Осимхен в текущем сезоне провел 38 матчей за "Лилль" и забил 18 мячей при шести голевых передачах.
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