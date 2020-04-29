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Милан хочет подписать 21-летнего форварда Лилля

Италия
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На игрока претендует Интер

Милан хочет подписать 21-летнего форварда Лилля
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Форвард "Лилля" Виктор Осимхен входит в сферу интересов "Милана", пишут итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "Интер".

По данным Corriere dello Sport, ранее игрок уже мог перейти в "Милан" в период выступлений за "Шарлеруа".

21-летний Виктор Осимхен в текущем сезоне провел 38 матчей за "Лилль" и забил 18 мячей при шести голевых передачах.

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В статье: Милан Лилль (Франция) Милан (Италия) Лилль Виктор Осимхен
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