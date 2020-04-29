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Балотелли: Я мог оказаться в Ювентусе, но в последний момент решил перейти в Милан

Италия
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Тогда итальянцем интересовались многие

Балотелли: Я мог оказаться в Ювентусе, но в последний момент решил перейти в Милан
UA-Футбол
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Итальянский нападающий Марио Балотелли признался, что имел все шансы оказаться в составе "Ювентуса".

"После "Манчестер Сити" я думал, что перейду в "Ювентус", но в последний момент Галлиани встал на пути. Когда я узнал, что мной интересуется "Милан", то сразу решил перейти туда.

Я с детства за них болел, потому просто решил следовать своему сердцу. Тогда "Милан" был восьмым и переход в "Юве" стал бы более грамотным шагом. Но я выбрал другой", - рассказал Марио.

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Отметим, что сейчас Балотелли защищает цвета скромной "Брешии".

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В статье: Марио Балотелли Ювентус (Турин) Милан
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