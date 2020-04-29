Италия
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Рома - главный претендент на подписание Педро
Римляне самые настойчивые
Итальянская "Рома" близка к подписанию Педро. Об этом передает Corriere dello Sport.
Руководство "волков" давно заинтересовано в трансфере испанца. Главная причина - его статус свободного агента. Уже летом у вингера заканчивается контракт с "Челси".
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В текущем сезоне на счету Педро 5 голевых действий в 18-ти матчах.
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