Рома - главный претендент на подписание Педро

Итальянская "Рома" близка к подписанию Педро. Об этом передает Corriere dello Sport.

Руководство "волков" давно заинтересовано в трансфере испанца. Главная причина - его статус свободного агента. Уже летом у вингера заканчивается контракт с "Челси".

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В текущем сезоне на счету Педро 5 голевых действий в 18-ти матчах.