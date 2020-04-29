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Рома - главный претендент на подписание Педро

Италия
(1 голосов)

Римляне самые настойчивые

Рома - главный претендент на подписание Педро
UA-Футбол
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Итальянская "Рома" близка к подписанию Педро. Об этом передает Corriere dello Sport.

Руководство "волков" давно заинтересовано в трансфере испанца. Главная причина - его статус свободного агента. Уже летом у вингера заканчивается контракт с "Челси".

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В текущем сезоне на счету Педро 5 голевых действий в 18-ти матчах.

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Педро
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