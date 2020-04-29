Каннаваро: Моя главная мечта - стать тренером Реала

Тренер китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранде" Фабио Каннаваро рассказал о своей главной цели.

"Когда я начинал работать тренером, я сразу хотел возглавить "Реал". Это моя главная цель. Я хочу мыслить масштабно, а потому в будущем расчитываю тренировать либо "Реал", либо сборную Италию", - заявил Фабио.

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Напомним, что в свое время Каннаваро успел отыграть за "Реал" три сезона.