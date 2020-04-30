Экс-президент Ювентуса: Не стоило Буффону обнимать и целовать Дибалу после победы над Интером

Бывший босс "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи в эфире Radio Punto Nuovo сделал "втык" вратарю "бьянконери" Джанлуиджи Буффону за то, что он обнял Пауло Дибалу после победы над "Интером" в рамках центрального поединка 26-го тура Серии А (2:0). Естественно, экс-президент клуба не упустил возможность прокомментировать текущие события.

"Если игроков будут проверять на вирус на регулярной основе, то они будут болеть меньше, чем те люди, которые пользуются общественным транспортом. Не понимаю колебаний министра спорта Италии Винченцо Спадафоры – нужно возобновлять сезон при пустых трибунах. Футболистам будет непросто, но это перезапустит важную цепочку, на вершине которой итальянский ВВП. Считаю, что сезон можно возобновить, если регулярно тестировать игроков".

"Думаю, Буффон не стоило обнимать и целовать Дибалу после победы над "Интером". Уже тогда нужно было ограничивать эмоции, что уже говорить про сегодняшний день".