Президент Федерации футбола Италии: Никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что необходимо доиграть текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Цитирует Гравину Football Italia.

"До тех пор, пока я президент Федерации футбола Италии, я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Это будет означать смерть итальянского футбола. Я защищаю интересы каждого и отказываюсь идти на это, если нет объективных причин, влияющих на здоровье всех участников. В таком случае кто-то должен четко мне все объяснить и помешать".