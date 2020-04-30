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Президент Федерации футбола Италии: Никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона
Радикальная позиция
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что необходимо доиграть текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Цитирует Гравину Football Italia.
"До тех пор, пока я президент Федерации футбола Италии, я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Это будет означать смерть итальянского футбола. Я защищаю интересы каждого и отказываюсь идти на это, если нет объективных причин, влияющих на здоровье всех участников. В таком случае кто-то должен четко мне все объяснить и помешать".
"Если сезон будет завершен досрочно, то итальянский футбол потеряет 700-800 миллионов евро. Если мы доиграем сезон пустых трибунах, то потери составят 300 миллионов. В случае возобновления сезона со зрителями – 100-150. У нас есть строгие обязательства перед УЕФА и ФИФА".