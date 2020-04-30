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Форвард Лос-Анджелес Гэлакси: Ибрагимович был не лучшим товарищем по команде

Италия
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Игрок рассказал много интересного о Златане

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси: Ибрагимович был не лучшим товарищем по команде
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Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Эмилиано Инсуа рассказал о бывшем игроке Златане Ибрагимовиче, который покинул команду в конце 2019 года.

"Мне говорили, что он был не лучшим товарищем по команде, и поэтому ушел. Как футболист, он был очень хорош, но товарищ, говорят, не особо", — цитирует Инсуа AS со ссылкой на аргентинскую радиопередачу Ataque Futbolero.

"Честно, я не знаю Ибрагимовича лично, но мне говорили, что он странный. Когда я перешел, мне рассказывали некоторые личные вещи, которые было бы неправильно рассказывать о человеке, с которым я никогда не был".

Недавно Жоау Педру рассказывал о случае, когда швед угрожал убить своих товарищей по команде, а Джо Корона вспомнил, как Златан разразился гневной тирадой после матча, в котором Гэлакси разгромил соперника.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия) Лос-Анджелес Гэлакси
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