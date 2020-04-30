Де Лигт: Я стараюсь учиться у Бонуччи и Кьеллини

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал об игре с партнерами по команде Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

"В "Ювентусе" есть Бонуччи и Кьеллини, они защитники с большим опытом, которые знают, о чем идет речь. Я стараюсь учиться у них.

Я много играл в полузащите, забил несколько голов, а потом вдруг мне сказали, что моей карьере будет лучше вернуться на позицию защитника в центре. Сначала я думал, что мне не нравится быть защитником, но теперь я начинаю понимать, что-то, как я вырос как полузащитник, помогает мне. Я действительно счастлив, что это было развитие, которое я должен был пройти, — цитирует де Лигта Champions Journal.