  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер не будет полноценно подписывать Мозеса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер не будет полноценно подписывать Мозеса

Италия
(1 голосов)

Полузащитник вновь вернется в Лондон

Интер не будет полноценно подписывать Мозеса
UA-Футбол
Новина українською

Прошедшей зимой Виктор Мозес отправился в "Интер", чтобы воссоединиться с Антонио Конте. Миланский клуб арендовал футболиста на полгода.

Читайте такжеОфициально: Интер арендовал Виктора Мозеса

Как сообщает Calciomercato, полузащитник не задержится в Италии. Руководство "Интера" не будет продлевать с ним аренду и вернет в Лондон.

"Челси" расчитывал получить за Мозеса 12 миллионов евро. Крайне вероятно, что он вновь будет отправлен в очередную аренду. Пока что, он не входит в планы Лэмпарда.

В составе "Интера" Виктор провел 7 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Мозес Интер (Милан) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...