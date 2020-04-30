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Интер не будет полноценно подписывать Мозеса
Полузащитник вновь вернется в Лондон
Прошедшей зимой Виктор Мозес отправился в "Интер", чтобы воссоединиться с Антонио Конте. Миланский клуб арендовал футболиста на полгода.
Как сообщает Calciomercato, полузащитник не задержится в Италии. Руководство "Интера" не будет продлевать с ним аренду и вернет в Лондон.
"Челси" расчитывал получить за Мозеса 12 миллионов евро. Крайне вероятно, что он вновь будет отправлен в очередную аренду. Пока что, он не входит в планы Лэмпарда.
В составе "Интера" Виктор провел 7 матчей, в которых отдал две голевые передачи.