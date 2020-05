Все клубы Серии А проголосовали за продолжение сезона

Итальянская Серия А провела голосование среди клубов относительно возобновления сезона.

По информации Football Italia, все 20 клубов лиги согласились доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности "Торино" и "Брешиа", хотят досрочно завершить сезон.

OFFICIAL: Serie A confirm that all 20 teams have voted in favour of completing the season pic.twitter.com/2BCFTFEtiP