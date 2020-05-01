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Все клубы Серии А проголосовали за продолжение сезона

Италия
(1 голосов)

Согласились даже Брешиа и Торино

Все клубы Серии А проголосовали за продолжение сезона
Новина українською

Итальянская Серия А провела голосование среди клубов относительно возобновления сезона.

По информации Football Italia, все 20 клубов лиги согласились доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности "Торино" и "Брешиа", хотят досрочно завершить сезон.

Ранее стало известно, что Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне, даже если чемпионат будет завершён досрочно.

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В статье: Серия А
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