Все клубы Серии А проголосовали за продолжение сезона

Итальянская Серия А провела голосование среди клубов относительно возобновления сезона.

По информации Football Italia, все 20 клубов лиги согласились доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности "Торино" и "Брешиа", хотят досрочно завершить сезон.

OFFICIAL: Serie A confirm that all 20 teams have voted in favour of completing the season pic.twitter.com/2BCFTFEtiP — B/R Football (@brfootball) May 1, 2020

Ранее стало известно, что Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне, даже если чемпионат будет завершён досрочно.