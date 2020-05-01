Четыре клуба Серии А возобновят тренировки 4 мая

"Болонья", "Парма", "СПАЛ" и "Сассуоло" смогут возобновить тренировки 4 мая, сообщает Football Italia.

Эти клубы входят в итальянский регион Эмилия-Романья, глава которого дал разрешение на возобновление тренировочного процесса.

При этом отмечается, что занятия должны проходить на открытой местности и с соблюдением социальной дистанции. Регион находится примерно в 200 км от Ломбардии, провинции, которая является эпицентром распространения коронавируса в Италии.

Ранее стало известно, что все клубы Серии А проголосовали за продолжение сезона