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Четыре клуба Серии А возобновят тренировки 4 мая

Италия
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Глава региона Эмилия-Романья дал разрешение

Четыре клуба Серии А возобновят тренировки 4 мая
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"Болонья", "Парма", "СПАЛ" и "Сассуоло" смогут возобновить тренировки 4 мая, сообщает Football Italia.

Эти клубы входят в итальянский регион Эмилия-Романья, глава которого дал разрешение на возобновление тренировочного процесса.

При этом отмечается, что занятия должны проходить на открытой местности и с соблюдением социальной дистанции. Регион находится примерно в 200 км от Ломбардии, провинции, которая является эпицентром распространения коронавируса в Италии.

Ранее стало известно, что все клубы Серии А проголосовали за продолжение сезона

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В статье: Болонья (Болонья) Парма (Парма) Серия А Сассуоло (Сассуоло) СПАЛ (Италия) СПАЛ СПАЛ (Феррара)
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