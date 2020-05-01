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Депаем интересуются три клуба Серии А

Италия
(1 голосов)

Игрок может сменить клубную прописку

Депаем интересуются три клуба Серии А
Новина українською

"Милан", "Рома" и "Лацио" интересуются форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает Calciomercato.

Ранее стало известно, что Депай не принял несколько предложений по новому контракту от "Лиона".

В текущем сезоне за "Лион" Депай принял участие в 18 матчах во всех турнирах, стал автором 14 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Депая с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что в декабре 2019 года игрок получил серьёзную травму, в связи с чем пропустил большую часть сезона.

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В статье: Лион Лацио (Рим) Рома (Рим) Мемфис Депай Милан (Италия)
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