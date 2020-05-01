Наполи готов в понедельник возобновить тренировки

Итальянский "Наполи" хочет возобновить тренировочный процесс уже в ближайший понедельник.

В регионе Эмилия-Романье было разрешено футболистам проводить индивидуальные тренировки. "Наполи" планирует начать их уже 4-го мая. Помимо этого, подобный шанс будет у "Пармы", "Сассуоло", "СПАЛа" и "Болоньи".

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Ранее сообщалось, что все 20 итальянских команд проголосовали за возобновления сезона.