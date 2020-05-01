Фонсека: Сделаю все, чтобы Смоллинг остался в Роме

Португальский наставник "Ромы" Паулу Фонсеки рассказал о том, какую роль в его команде отыгрывает Крис Смоллинг.

"Я намерен сделать все, чтобы он остался в моей команде. Он очень хочет остаться, но посмотрим, что случится в итоге. Крис - удивительный игрок, очень скромный и профессиональный.

Английским защитникам тяжело адаптироваться в Италии, но он сделал это очень быстро. Его обожают фанаты и он уже стал одним из лидеров", - цитирует Фонсеку ESPN.

Ранее сообщалось, что "волки" определились с альтернативным вариантом.