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Фонсека: Сделаю все, чтобы Смоллинг остался в Роме

Италия
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Английский защитник хорошо вписался в команду

Фонсека: Сделаю все, чтобы Смоллинг остался в Роме
UA-Футбол
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Португальский наставник "Ромы" Паулу Фонсеки рассказал о том, какую роль в его команде отыгрывает Крис Смоллинг.

"Я намерен сделать все, чтобы он остался в моей команде. Он очень хочет остаться, но посмотрим, что случится в итоге. Крис - удивительный игрок, очень скромный и профессиональный.

Английским защитникам тяжело адаптироваться в Италии, но он сделал это очень быстро. Его обожают фанаты и он уже стал одним из лидеров", - цитирует Фонсеку ESPN.

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Ранее сообщалось, что "волки" определились с альтернативным вариантом.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Паулу Фонсека Манчестер Юнайтед
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