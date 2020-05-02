Роме, Лацио и Фиорентине разрешили тренироваться с понедельника

В Италии ещё два региона приняли решение разрешить клубам проводить тренировочные занятия, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клубам Тосканы и Лацио разрешили возобновить тренировки с 4 мая. Таким образом "Лацио", "Рома" и "Фиорентина" смогут вернуться к делу уже в понедельник.

Ранее аналогичные разрешения от местного правительства получили "Наполи", "Болонья", "Сассуоло", "СПАЛ" и "Парма". Однако последние две команды от этого права намерены отказаться.