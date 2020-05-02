Италия
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Роме, Лацио и Фиорентине разрешили тренироваться с понедельника
В Серии А готовятся к возобновлению соревнований
В Италии ещё два региона приняли решение разрешить клубам проводить тренировочные занятия, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Клубам Тосканы и Лацио разрешили возобновить тренировки с 4 мая. Таким образом "Лацио", "Рома" и "Фиорентина" смогут вернуться к делу уже в понедельник.
Ранее аналогичные разрешения от местного правительства получили "Наполи", "Болонья", "Сассуоло", "СПАЛ" и "Парма". Однако последние две команды от этого права намерены отказаться.
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