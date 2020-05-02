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Погба - приоритетная трансферная цель для Ювентуса

Италия
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Спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи уже работает над cделкой

Погба - приоритетная трансферная цель для Ювентуса
Новина українською

Итальянский спортивный журналист Николо Скира сообщил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остается приоритетным трансфером для "Ювентуса".

По информации источника, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи уже лично работает над этим проектом.

"Зебры" рассматривают вариант покупки 27-летнего Погба с включением в сделку Аарона Рэмзи или Дугласа Косты.

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В статье: Дуглас Коста Аарон Рэмси Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед Фабио Паратичи
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Источник:
Twitter NicoSchira
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