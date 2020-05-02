Италия
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Погба - приоритетная трансферная цель для Ювентуса
Спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи уже работает над cделкой
Итальянский спортивный журналист Николо Скира сообщил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остается приоритетным трансфером для "Ювентуса".
По информации источника, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи уже лично работает над этим проектом.
"Зебры" рассматривают вариант покупки 27-летнего Погба с включением в сделку Аарона Рэмзи или Дугласа Косты.
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Источник:Twitter NicoSchira
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