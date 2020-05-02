Сассуоло объявил о возобновлении тренировок с 4-го мая

"Сассуоло" стал первым клубом в Серии А, который обьявил о возобновлении тренировок.

Начиная с 4-го мая, "нероверди" будет проводить занятия.

"Футболистам будет разрешен только доступ к полям в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре спортивного центра (раздевалки, спортивные залы, офисы) будет запрещен.

Отдельные сессии, которые будут проходить по утрам, с понедельника по пятницу, с использованием трех полей, по 6 спортсменов в час (по одному спортсмену на каждую половину поля), не будут посещаться техническим персоналом, кроме экстренного медицинского наблюдения", - говорится в официальном заявлении на сайте "Сассуоло".