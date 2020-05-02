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Сассуоло объявил о возобновлении тренировок с 4-го мая
"Парма", СПАЛ и "Болонья" также смогут начать тренировки с 4-го числа
"Сассуоло" стал первым клубом в Серии А, который обьявил о возобновлении тренировок.
Начиная с 4-го мая, "нероверди" будет проводить занятия.
"Футболистам будет разрешен только доступ к полям в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре спортивного центра (раздевалки, спортивные залы, офисы) будет запрещен.
Отдельные сессии, которые будут проходить по утрам, с понедельника по пятницу, с использованием трех полей, по 6 спортсменов в час (по одному спортсмену на каждую половину поля), не будут посещаться техническим персоналом, кроме экстренного медицинского наблюдения", - говорится в официальном заявлении на сайте "Сассуоло".
"Парма", СПАЛ и "Болонья" также базируются в регионе Эмилия-Романья и смогут начать тренировочный процесс с 4-го числа этого месяца.