Успехи бунта против властей. Кальчо против политиков

Показатели смертности от коронавируса в Италии наиболее низкие за полтора месяца (192 вчера), уже две недели подряд койки в реанимациях и в больницах в целом освобождаются. Позавчера индекс заражения впервые не превысил "1", то есть один человек заражает менее одного. Процент положительных тестов также наиболее низкий за полтора месяца. Экстренные пресс-конференции правительства прекращены. Уже открыты книжные магазины и магазины детской одежды. А последний Декрет позволяет открытие парков с четвёртого мая и возвращение спортсменов к тренировкам.

Вот только футбол остался на обочине. Командным видам спорта все еще запрещено тренироваться. Даже на подготовленных тренировочных базах. Открытие ожидается лишь 18-го мая. Что вызвало огромное возмущение и фактически словесную и подковерную войну футбола против Правительства. Особенно - против Министра Молодежи и Спорта Винченцо Спадафоры.

В пятницу, несмотря на заявления последнего о желании самих клубов Серии А не возвращаться, все 20 проголосовали за возвращение. Другими словами - за объявление войны.

Громовой писк

Прежде всего, следует отметить, что Спадафора вел себя некрасиво. Нахально, высокомерно. Что особо контрастировало с отношением Премьер-Министра Джузеппе Конте. Последний взвешенно, спокойно надеялся на возвращение футбола. И даже о возможном запрете на возвращение говорил мягко. Первый же избрал путь угроз и грубости. Очерняя департамент, который должен защищать. И в итоге такой путь вызвал конфликт в самом Правительстве. Тлевший конфликт между технократом новичком в политике Конте и лидерами правящей партии.

Среди заявлений Спадафоры были и вполне конструктивные. О 64-ех процентах противников возвращения в опросах болельщиков. О недостаточно сильном протоколе лиги, прежде всего в плане изоляции лишь сдавшего позитивный тест на коронавирус, а не его окружения. Можно понять и отказ назвать конкретную дату возвращения. И слова о "слишком узком" окне. Да и в итоге министр признал, что в эру короны стопроцентных гарантий безопасности не может быть, и потому придется рисковать. Признал и важность футбола, "кормящего все другие виды спорта".

Впрочем, все это можно было высказать в гораздо более приятной форме. Без угроз: "Вы хотите ясности и точных дат? Ясность есть в голландской и французской лигах". Без предложений боссам клубов "начать думать о следующем сезоне". Без нахальных и лживых заявлений о нежелании большинства возвращаться. И о "слишком дорогостоящем" протоколе, который Серия Б не потянет (и из-за этого убивать Серию А?). Без заявлений о публикациях "любого писка "Лацио", в то время, как сам "пищал" в прессе и соцсетях еще чаще. Даже чаще, чем его начальник Конте.

Именно форма вызвала слова прессы о "психологическом терроризме", "заговоре против Серии А", "мировой войне, бунте футбола против правительства", заголовок Tuttosport "они убивают футбол". Слова бывшего Премьер-Министра Маттео Ренци (следует отметить, врага Спадафоры) о демагогии и популизме министра. Слова президента "Эмполи" Фабрицио Корси о ненависти министра к футболу. И буря была настолько сильна, что заставила напуганного Спадафору благодарить главу Федерации Футбола Габриэле Гравину за то, что не поддержал атаку и высказывался мягко.

Но в чем причина такой грубости? Напомню, что Спадафора представляет правящую партию "Пять звезд" - ультралевых популистов, близких к анархистам. Для них футбол - забава богачей и опиум для народа. Как для мэра Рима Вирджинии Раджи, не желающей отдавать городские территории "для частных нужд миллиардеров" (речь о проекте нового стадиона "Ромы") и требующей сократить территорию для бизнес-объектов. Спадафора, выходец из Партии Зеленых и бывший глава UNICEF, похож на нее. Да и просто совершенно далек от футбола и спорта. Что в Италии сродни греху.

Добрые и злые полицейские

Атака на Правительство была довольно организованной и скоординированной. Гравина и глава Серии А Паоло Даль Пино, получившие комплименты от коллеги из Испании Хавьера Тебаса, говорили о диалоге, о мире. При этом Гравина называл футбол "важным социальным явлением" и твёрдо заявлял, что в нынешней, улучшающейся, ситуации никогда не подпишет документ о срыве сезона. "Это будет смертью футбола. Абсурдно лишь закрыть все и ожидать вакцину до 2021-го года". И также говорил об "апатии", отсутствии интереса Спадафоры к футболу.

СМИ и некоторые клубы действовали гораздо агрессивнее. Прежде всего, "Лацио", сенсационно борющийся за Скудетто. Президент Клаудио Лотито говорил о потере сотен миллионов, саркастически заявлял, что Чиро Иммобиле и Эдин Джеко будут тренироваться в знаменитом парке Вилла Боргезе, а Лоренцо Инсинье - на знаменитой набережной Неаполя.

Резонно заявлял, что нужно научиться жить с вирусом. И что тренировочные базы клубов гораздо лучше приспособлены для безопасных занятий спортом, чем парки с толпами людей.

Пресс-атташе клуба Артуро Диаконале также говорил о "негативном видении спорта" Спадафорой и о роли министра в срыве заявки на приём Олимпийских Игр. "Технические отмазки. Заразиться можно где угодно. Вирус не передаётся через физические контакты, через подкаты". Спортивный директор Игли Таре говорит о "дискриминации" футбола. Индустрии, "производящей миллиарды евро". А Марко Пароло называл Декрет "наказанием". Согласились и в "Роме". Также удивляясь отношению к футболу и открытию парков, но не баз. "Будто они не доверяют нам".

Один из владельцев "Пармы" Марко Феррари говорил о "первом неправильном решении Правительства". Глава Судейского Комитета Марчелло Ниччи вспоминал, что еще несколько дней назад сам Спадафора считал протокол серьёзным. "Если ожидают снижения риска до нуля - рестарта никогда не будет". И даже глава Ассоциации Футболистов Дамиано Томмази, конфликтующий с Федерацией и в начале кризиса истошно призывавший немедленно остановить лигу, называл Декрет "нелогичным" и "дискриминирующим". Он также считает возвращение возможным.

Объединился весь итальянский футбол. Возможно, впервые в истории. Даже Массимо Челлино, поддержавший Спадафору и заявлявший, что не выпустит свою "Брешию" на поле, в итоге проголосовал за возвращение. Как и президент "Торино" Урбано Кайро. И Андреа Аньелли, ранее подозрительно молчавший, в пятницу заявил об абсолютном твёрдом желании "Ювентуса" закончить сезон на поле.

Мнение автора

Я полностью поддерживаю возвращение итальянцев к тренировкам. Соглашаюсь со словами вирусолога Джулио Тарро о том, что спортсмен наименее уязвим перед болезнью. Тем более, что протокол Серии А похож на испанский, где уже разрешили тренировки, и более жёсткий, чем английский. Без совместных раздевалок и автобусов, с игроками в личных комнатах с душем, с распределением групп на нескольких тренировочных полях, с тестами на коронавирус каждый день в первую неделю и затем раз в неделю (таков протокол) возвращение реально и довольно безопасно.

Кроме этого, время подумать и об экономике. О "финансовой пандемии" (Тебас). Из-за отмены сезона Серия А, по словам Гравины, потеряет 700-800 миллионов евро. Стоимость акции "Ювентуса" и "Ромы" с начала года упала на 40-42 процента. Даже сверхстабильного "Лацио" - на 12. Да и кальчо и Серия А - вовсе не только забава для богачей. А работодатель, обеспечивающий заработок тысячам людей - работникам клубов, стадионов, торговых точек, транспорту. Потому относиться к нему с презрением просто глупо.

Что же сказать о Франции, Бельгии и Нидерландах, прекративших лиги? Первых двух летом ожидает новый ТВ-контракт, на 25-35 процентов более "жирный", чем нынешний. Ясно, что новые телебоссы желали прекращения сезона, боясь за начало следующего. Во Франции лигу закрыли власти под руководством президента Эмманюэля Макрона, вроде бы болельщика марсельского "Олимпика" (проводившего один из своих лучших сезонов за десятилетие, но провального финансово). В Нидерландах телеправа распределяются по результатам за последние десять лет, потому их влияние ограничено.

Кроме того, в этих лигах живут от продаж игроков. Они сильно зависимы от колебаний трансферного рынка и гораздо меньше - от других доходов. Например, от телевидения "Аякс" получает не более десяти процентов доходов. Во Франции, Нидерландах и Бельгии понимают, что трансферное лето будет бедным. Потому желали сократить расходы. Да и 75 процентов игроков, согласно французским опросам, реально желали остановиться. В Италии, Испании, Англии и Германии игроки и в целом стабильные не так зависящие от продаж клубы реально хотят продолжить.

Кальчо желает жить

Футбол еще отнюдь не победил. Спадафора требует новый протокол, иначе закроет сезон. В Министерстве Здравоохранения также желают закрыть. 18 мая - крайний срок для Серии А, заявляющей, что нуждается в четырех неделях подготовки и что, если лига не возобновится 14-го июня - сама закроет сезон. А "если один игрок заболеет - Game Over". Все слишком впритык. Подковерные войны не утихнут. Даже поговаривают, что молчаливый "Ювентус" не особо боролся за возвращение четвертого мая, поскольку девятеро его игроков все еще за границей.

Вместе с тем, руль уже переходит к регионам. Сардиния, Кампанья и Лацио позволяют начать индивидуальные тренировки на базах, и "Рома" уже объявила о возвращении в понедельник. Даже в Эмилии-Романье, втором регионе Италии по числу смертей, СПАЛ, "Парме", "Болонье" и "Сассуоло" разрешено начать тренировки. Последние трое также объявили о возвращении. А Спадафора отступил, вчера вечером отправив письмо Техническому Научному Комитету с просьбой позволить начать всем. Итальянский футбол желает вернуться, желает жить. И за жизнь борется яростно.