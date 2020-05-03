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Рома вернётся к индивидуальным тренировкам с понедельника

Италия
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В клубе начнут подготовку к продолжению сезона

Рома вернётся к индивидуальным тренировкам с понедельника
Новина українською

"Рома" возобновит тренировки со следующей недели после того, как клуб получил соответствующее разрешение от местных властей. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Пока речь идет лишь о занятиях в индивидуальном режиме с соблюдением социальной дистанции и рекомендаций медиков.

Также ранее разрешение на проведение тренировок получили "Лацио" и "Фиорентина".

После 26 туров "Рома" отстаёт на три пункта от зоны Лиги Чемпионов. При этом их ближайший конкурент в лице "Аталанты" имеет матч в запасе.

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В статье: Рома (Рим)
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