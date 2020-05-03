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Анчелотти: Милан берет хороших тренеров, проблема в нестабильности клуба

Италия
(1 голосов)

Карло прокомментировал ситуацию в клубе

Анчелотти: Милан берет хороших тренеров, проблема в нестабильности клуба
Новина українською

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о ситуации в "Милане".

Ранее слухи связывали "россонери" с назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера команды.

"Рангник? Мы как-то виделись в Германии, но я не знаком с ним близко. Я знаю, что он вдохновлялся "Миланом" Сакки, однако я не знаком с методами Ральфа.

Не думаю, что в "Милане" боятся иностранных тренеров. Они боятся лишь плохих. К счастью, они часто выбирали сильных тренеров.
Другое дело, что для успеха тренеру нужно, чтобы клуб был стабилен", – цитирует Анчелотти Football-Italia.

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В статье: Карло Анчелотти Милан (Италия)
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