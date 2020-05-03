Анчелотти: Милан берет хороших тренеров, проблема в нестабильности клуба

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о ситуации в "Милане".

Ранее слухи связывали "россонери" с назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера команды.

"Рангник? Мы как-то виделись в Германии, но я не знаком с ним близко. Я знаю, что он вдохновлялся "Миланом" Сакки, однако я не знаком с методами Ральфа.

Не думаю, что в "Милане" боятся иностранных тренеров. Они боятся лишь плохих. К счастью, они часто выбирали сильных тренеров.

Другое дело, что для успеха тренеру нужно, чтобы клуб был стабилен", – цитирует Анчелотти Football-Italia.