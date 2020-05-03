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Интер продлит юного защитника Пиролу. Им интересовались Сити и МЮ

Италия
(1 голосов)

18-летний оборонец подпишет контракт до 2025 года

Интер продлит юного защитника Пиролу. Им интересовались Сити и МЮ
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Выпускник "Интера" Лоренцо Пирола близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Новое соглашение с 18-летним центральным оборонцем будет рассчитано до 2025 года. О сделке будет объявлено официально в ближайшее время.

Пирола пока что так и не дебютировал за первую команду "нерадзурри". Несмотря на это, игрока давно просматривали сразу два манчестерских гранда.

Ранее сообщалось, что "Интер" в ближайшее время начнёт переговоры о продлении сотрудничества с одним из лидеров команды Марцело Брозовичем.

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В статье: Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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meffi (Захід)
03.05.2020 в 12:16
Ним цікавилося, а не "їм". Виправте!
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