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Правительство Италии дало клубам разрешение на проведение тренировок

Италия
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С понедельника все смогут возобновить занятия

Правительство Италии дало клубам разрешение на проведение тренировок
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о переходе ко второй фазе выхода из карантина. С понедельника проведение тренировок спортивными клубами больше не является нарушением, сообщает La Repubblica.

Таким образом все клубы Серии А будут иметь право тренироваться. Несмотря на это, такие команды как "СПАЛ" и "Парма", этим правом пользоваться не спешат.

Ранее все клубы Серии А единогласно поддержали идею возобновления сезона-2019/20.

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