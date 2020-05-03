Италия
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Правительство Италии дало клубам разрешение на проведение тренировок
С понедельника все смогут возобновить занятия
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о переходе ко второй фазе выхода из карантина. С понедельника проведение тренировок спортивными клубами больше не является нарушением, сообщает La Repubblica.
Таким образом все клубы Серии А будут иметь право тренироваться. Несмотря на это, такие команды как "СПАЛ" и "Парма", этим правом пользоваться не спешат.
Ранее все клубы Серии А единогласно поддержали идею возобновления сезона-2019/20.
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