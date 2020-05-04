  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Самолет Шредингера? Стало известно, готов ли Роналду вернуться в Турин
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самолет Шредингера? Стало известно, готов ли Роналду вернуться в Турин

Италия
(1 голосов)

Возвращение Криштиану

Самолет Шредингера? Стало известно, готов ли Роналду вернуться в Турин
Новина українською

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог вылететь с родного острова Мадейра на Апеннины. Телеканал TVI отметил, что частный самолет 35-летнего футболиста находился в Мадриде. Дважды он получил отказ при запросе разрешения на вылет.

Читайте такжеДиректор Ювентуса: Роналду - бренд, который положительно влияет на рост доходов клуба

Причина – наложенные испанским правительством ограничения на полеты. Позднее интернет-портал Football Italia отметил, ссылаясь на Corriere dello Sport и Corriere della Sera, что самолет уже находится на Мадейре. Соответственно, Криштиану готов покинуть Португалию.

Руководство "Ювентуса" попросило легионеров вернуться в Турин для прохождения карантина и возобновления тренировочного процесса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...