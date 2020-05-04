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Самолет Шредингера? Стало известно, готов ли Роналду вернуться в Турин
Возвращение Криштиану
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог вылететь с родного острова Мадейра на Апеннины. Телеканал TVI отметил, что частный самолет 35-летнего футболиста находился в Мадриде. Дважды он получил отказ при запросе разрешения на вылет.
Причина – наложенные испанским правительством ограничения на полеты. Позднее интернет-портал Football Italia отметил, ссылаясь на Corriere dello Sport и Corriere della Sera, что самолет уже находится на Мадейре. Соответственно, Криштиану готов покинуть Португалию.
Руководство "Ювентуса" попросило легионеров вернуться в Турин для прохождения карантина и возобновления тренировочного процесса.
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