Самолет Шредингера? Стало известно, готов ли Роналду вернуться в Турин

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог вылететь с родного острова Мадейра на Апеннины. Телеканал TVI отметил, что частный самолет 35-летнего футболиста находился в Мадриде. Дважды он получил отказ при запросе разрешения на вылет.

Причина – наложенные испанским правительством ограничения на полеты. Позднее интернет-портал Football Italia отметил, ссылаясь на Corriere dello Sport и Corriere della Sera, что самолет уже находится на Мадейре. Соответственно, Криштиану готов покинуть Португалию.

Руководство "Ювентуса" попросило легионеров вернуться в Турин для прохождения карантина и возобновления тренировочного процесса.