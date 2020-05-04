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Ровно 71 год назад в авиакатастрофе погибла великая команда Торино

Италия
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Ровно 71 год назад в авиакатастрофе погибла великая команда Торино
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В 1949 году итальянский футбол лишился лучших своих футболистов. Самолет, на котором команда "Торино" возвращалась домой из Португалии 4 мая, разбился о горный склон у Суперги, рядом с Турином.

Погибло 18 футболистов, в том числе и ядро итальянской команды, капитаном которой был Валентино Маццола. Среди погибших были журналисты, официальные лица, персонал и английский тренер Лесли Ливси.

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К тому времени "Торино" 4 раза подряд становился чемпионом Италии, а в год трагедии шел на первом месте с отрывом в 4 зачетных пункта от ближайших соперников.

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В статье: Торино (Турин)
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