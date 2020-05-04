СМИ: Интер продлил контракт с основным вратарем

Миланский "Интер" в ближайшее время объявит о новом контракте с Самиром Хандановичем.

По данным Corriere dello Sport, стороны утрясли все детали. Новая сделка будет расчитана на несколько сезонов, но точные сроки не называются.

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Прошлый контракт истекал летом 2021-го года. В составе миланской команды Ханданович успел провести 279 матчей. До рекорда среди голкиперов осталось 50 матчей.

Ранее была информация, что "Интер" может подписать Погба.