Дибала: Никогда не думал, что буду так скучать по футболу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что его главное желание - быстрее вернуться на футбольное поле.

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"Честно говоря, я никогда не думал, что буду так сильно скучать по футболу. Тренировки дома не могут заменить занятия на поле. Мне нужно часто контактировать с мячем, общаться с товарищами по клубу.

Мы не знаем, когда сможем вернуться. Главная задача - поддерживать себя в форме и стараться быть в хорошем настроении", - заявил аргентинец.

Отметим, что Пауло уже три раза сдавал положительный тест на коронавирус.