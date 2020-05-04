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Дибала: Никогда не думал, что буду так скучать по футболу

Италия
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Главное теперь, побыстрее вернуться в игру

Дибала: Никогда не думал, что буду так скучать по футболу
UA-Футбол
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Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что его главное желание - быстрее вернуться на футбольное поле.

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"Честно говоря, я никогда не думал, что буду так сильно скучать по футболу. Тренировки дома не могут заменить занятия на поле. Мне нужно часто контактировать с мячем, общаться с товарищами по клубу.

Мы не знаем, когда сможем вернуться. Главная задача - поддерживать себя в форме и стараться быть в хорошем настроении", - заявил аргентинец.

Отметим, что Пауло уже три раза сдавал положительный тест на коронавирус.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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