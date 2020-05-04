СМИ: Роналду прибыл в Италию

Криштиану Роналду наконец-то прибыл в Италию. Ранее мы сообщали, что у него были определенные проблемы с этим делом.

По данным Football Italia, португальский форвард, на личном самолете, приземлился в Турине. Далее он обязан провести две недели на карантине, прежде чем начать тренировки.

Напомним, что правительство Италии разрешило проводить тренировки.