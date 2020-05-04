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СМИ: Роналду прибыл в Италию

Италия
(2 голосов)

Впереди - две недели карантина

СМИ: Роналду прибыл в Италию
UA-Футбол
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Криштиану Роналду наконец-то прибыл в Италию. Ранее мы сообщали, что у него были определенные проблемы с этим делом.

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По данным Football Italia, португальский форвард, на личном самолете, приземлился в Турине. Далее он обязан провести две недели на карантине, прежде чем начать тренировки.

Напомним, что правительство Италии разрешило проводить тренировки.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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