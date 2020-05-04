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Дракслер хочет перейти в итальянский клуб - ПСЖ требует за трансфер 20 миллионов
Сейчас есть два претендента
Юлиан Дракслер хотел бы покинуть "ПСЖ" этим летом. Об этом сообщает Calciomercato.
Приоритетный вариант - переезд в Серию А. Как раз, по данным того же источника, сейчас в его услугах заинтересованы "Милан" и "Ювентус".
"ПСЖ" готов отпустить его, но не бесплатно. Трансферная стоимость немецкого полузащитника - 20 миллионов евро.
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В текущем сезоне Юлиан провел 12 матчей, в которых отдал 7 голевых передач.
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