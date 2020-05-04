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Дракслер хочет перейти в итальянский клуб - ПСЖ требует за трансфер 20 миллионов

Италия
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Сейчас есть два претендента

Дракслер хочет перейти в итальянский клуб - ПСЖ требует за трансфер 20 миллионов
UA-Футбол
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Юлиан Дракслер хотел бы покинуть "ПСЖ" этим летом. Об этом сообщает Calciomercato.

Приоритетный вариант - переезд в Серию А. Как раз, по данным того же источника, сейчас в его услугах заинтересованы "Милан" и "Ювентус".

"ПСЖ" готов отпустить его, но не бесплатно. Трансферная стоимость немецкого полузащитника - 20 миллионов евро.

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В текущем сезоне Юлиан провел 12 матчей, в которых отдал 7 голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Юлиан Дракслер Милан ПСЖ
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