Дракслер хочет перейти в итальянский клуб - ПСЖ требует за трансфер 20 миллионов

Юлиан Дракслер хотел бы покинуть "ПСЖ" этим летом. Об этом сообщает Calciomercato.

Приоритетный вариант - переезд в Серию А. Как раз, по данным того же источника, сейчас в его услугах заинтересованы "Милан" и "Ювентус".

"ПСЖ" готов отпустить его, но не бесплатно. Трансферная стоимость немецкого полузащитника - 20 миллионов евро.

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В текущем сезоне Юлиан провел 12 матчей, в которых отдал 7 голевых передач.