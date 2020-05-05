Ювентус нацелен на форварда Наполи

"Ювентус" нацелился на форварда "Наполи" Аркадиуша Милика, пишет Calcio Mercato.

"Старая синьора" видит в 26-летнем поляке замену своему форварду Гонсало Игуаину, который может покинуть клуб в летнее межсезонье. На аргентинца претендуют клубы из МЛС и Катара.

Напомним, что "Шальке" и "Реал" также хотят подписать игрока. В текущем сезоне на счету Милика 9 голов в 16 матчах Серии А.