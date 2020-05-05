  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус нацелен на форварда Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус нацелен на форварда Наполи

Италия
(1 голосов)

Туринцы ищут замену для Игуаина

Ювентус нацелен на форварда Наполи
Новина українською

"Ювентус" нацелился на форварда "Наполи" Аркадиуша Милика, пишет Calcio Mercato.

"Старая синьора" видит в 26-летнем поляке замену своему форварду Гонсало Игуаину, который может покинуть клуб в летнее межсезонье. На аргентинца претендуют клубы из МЛС и Катара.

Напомним, что "Шальке" и "Реал" также хотят подписать игрока. В текущем сезоне на счету Милика 9 голов в 16 матчах Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...