Италия
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Милан возобновит тренировки в этот четверг
Пока что без Ибрагимовича
Итальянские клубы начинают понемногу возвращаться к футбольной жизни. Правительство разрешило начать тренировки на этой неделе.
Уже 7-го мая, в четверг, к занятиям приступит "Милан". До этого времени игроки и сотрудники клуба пройдут тест на коронавируса
Отмечается, что пока что не с командой находится Златан Ибрагимович. На данный момент он в Швеции, но в ближайшее время должен вылететь в Италию. Две недели он пробудет на карантине.
Напомним, что на момент остановки чемпионата "Милан" находился на 7-м месте.
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