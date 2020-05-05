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Эриксен: Многие фанаты Тоттенхэма злятся на меня, но я люблю этот клуб

Италия
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Датчанин неоднозначно покинул команду

Эриксен: Многие фанаты Тоттенхэма злятся на меня, но я люблю этот клуб
UA-Футбол
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Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен рассказал о том, как покинул "Тоттенхэм" зимой этого года.

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"Мне показалось, что это правильный ход, миланский клуб очень хотел меня подписать. Я знаю, что фанаты "Тоттенхэма" злятся на меня, ведь я говорил, что в "Интере" больше шансов на трофей.

Просто в Англии очень много сильных команд. Я люблю "Тоттенхэм" и я знаю, что есть болельщики, которые ко мне хорошо относятся. Я бы хотел уйти при других обстоятельствах, но в жизни не всегда так бывает", - приводит слова датчанина Jyllands Posten.

Ранее сообщалось, что в пару к Кристиану может быть приобретен звездный полузащитник "МЮ".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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