Эриксен: Многие фанаты Тоттенхэма злятся на меня, но я люблю этот клуб

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен рассказал о том, как покинул "Тоттенхэм" зимой этого года.

"Мне показалось, что это правильный ход, миланский клуб очень хотел меня подписать. Я знаю, что фанаты "Тоттенхэма" злятся на меня, ведь я говорил, что в "Интере" больше шансов на трофей.

Просто в Англии очень много сильных команд. Я люблю "Тоттенхэм" и я знаю, что есть болельщики, которые ко мне хорошо относятся. Я бы хотел уйти при других обстоятельствах, но в жизни не всегда так бывает", - приводит слова датчанина Jyllands Posten.

Ранее сообщалось, что в пару к Кристиану может быть приобретен звездный полузащитник "МЮ".