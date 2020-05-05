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Капелло: Концовка сезона должна быть похожа на чемпионат мира

Италия
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Пять замен и команды взаперти на сорок дней

Капелло: Концовка сезона должна быть похожа на чемпионат мира
UA-Футбол
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло предложил свой вариант окончания сезона.

"Концовка сезона должна быть похожей на чемпионат мира. Чтобы нормального завершить сезон, придется держать команды взаперти сорок дней.

Я бы рекомендовал ФИФА разрешить проводить пять замен. Где-то слышал, что от такого варианта отказались", - приводит слова Капелло Radio 1.

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Ранее правительства Италии и Испании дало добро на проведение тренировок.

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В статье: Фабио Капелло коронавирус
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