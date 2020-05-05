Капелло: Концовка сезона должна быть похожа на чемпионат мира

Известный итальянский тренер Фабио Капелло предложил свой вариант окончания сезона.

"Концовка сезона должна быть похожей на чемпионат мира. Чтобы нормального завершить сезон, придется держать команды взаперти сорок дней.

Я бы рекомендовал ФИФА разрешить проводить пять замен. Где-то слышал, что от такого варианта отказались", - приводит слова Капелло Radio 1.

Ранее правительства Италии и Испании дало добро на проведение тренировок.